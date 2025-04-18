Два грузовика столкнулись и слетели с дороги в Бийском районе

Одного из водителей увезли в больницу

18 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Утром 18 апреля в Бийском районе столкнулись и слетели с трассы два большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария произошла на 344-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля "Газель" выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Hino, за рулем которого был 51-летний мужчина. В результате большегрузы съехали с дороги, один из них опрокинулся.

В результате ДТП водителя "Газели" с травмами увезли в больницу.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.