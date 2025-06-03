Мужчина и женщина погибли в результате столкновения с деревом на Алтае

Они скончались на месте происшествия

03 июня 2025, 16:29, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Пожилая пара погибла в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 3 июня около 08:00 вблизи села Туекта.

"По предварительным данным, 70-летний житель Горно-Алтайска за рулем автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и 67-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.