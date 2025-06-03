Мужчина и женщина погибли в результате столкновения с деревом на Алтае
Они скончались на месте происшествия
03 июня 2025, 16:29, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Пожилая пара погибла в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
Авария случилась 3 июня около 08:00 вблизи села Туекта.
"По предварительным данным, 70-летний житель Горно-Алтайска за рулем автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и 67-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
17:20:41 03-06-2025
Был бы Марк 2 черностой - были бы живы.
В жигуле без шансов.
18:06:44 03-06-2025
565 (17:20:41 03-06-2025) Был бы Марк 2 черностой - были бы живы.В жигуле без шанс... Вон народного губернатора и Мерседес не спас, а вы про какой то Марк 2 говорите.
20:02:07 03-06-2025
565 (17:20:41 03-06-2025) Был бы Марк 2 черностой - были бы живы.В жигуле без шанс... марководы вместе с марками уже почти все выпилились
10:51:44 04-06-2025
гость (20:02:07 03-06-2025) марководы вместе с марками уже почти все выпилились... объективно, морковник был хорошая точила
17:42:49 03-06-2025
Жили счастливо и умерли в один день....