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Мужчина и женщина погибли в результате столкновения с деревом на Алтае

Они скончались на месте происшествия

03 июня 2025, 16:29, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Пожилая пара погибла в результате ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 3 июня около 08:00 вблизи села Туекта.

"По предварительным данным, 70-летний житель Горно-Алтайска за рулем автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и 67-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 5

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565

17:20:41 03-06-2025

Был бы Марк 2 черностой - были бы живы.
В жигуле без шансов.

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Гость

18:06:44 03-06-2025

565 (17:20:41 03-06-2025) Был бы Марк 2 черностой - были бы живы.В жигуле без шанс... Вон народного губернатора и Мерседес не спас, а вы про какой то Марк 2 говорите.

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гость

20:02:07 03-06-2025

565 (17:20:41 03-06-2025) Был бы Марк 2 черностой - были бы живы.В жигуле без шанс... марководы вместе с марками уже почти все выпилились

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Musik

10:51:44 04-06-2025

гость (20:02:07 03-06-2025) марководы вместе с марками уже почти все выпилились... объективно, морковник был хорошая точила

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Гость

17:42:49 03-06-2025

Жили счастливо и умерли в один день....

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