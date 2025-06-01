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Автомобилист сбил женщину на улице Советской Армии в Барнауле

Пострадавшую доставили в больницу

01 июня 2025, 21:45, ИА Амител

Женщину сбили на улице Советской Армии в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул"

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, авария произошла  в районе дома № 108. 48-летний водитель за рулем Kia Rio наехал на 46-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 2 для оказания медицинской помощи.

Барнаул ДТП Происшествия

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