Автомобилист сбил женщину на улице Советской Армии в Барнауле
Пострадавшую доставили в больницу
01 июня 2025, 21:45, ИА Амител
Женщину сбили на улице Советской Армии в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, авария произошла в районе дома № 108. 48-летний водитель за рулем Kia Rio наехал на 46-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 2 для оказания медицинской помощи.
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