Автомобилист сбил женщину на улице Советской Армии в Барнауле

Пострадавшую доставили в больницу

01 июня 2025, 21:45, ИА Амител

Женщину сбили на улице Советской Армии в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, авария произошла в районе дома № 108. 48-летний водитель за рулем Kia Rio наехал на 46-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 2 для оказания медицинской помощи.