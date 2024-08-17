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Мужчина молотком избил парня цветочницы в Новосибирске

От удара в голову пострадавшего спасла девушка

17 августа 2024, 12:45, ИА Амител

Мужчина напал на молодого человека с молотком в цветочном магазине в Новосибирске, сообщает "КП-Новосибирск". ЧП произошло в Первомайском районе.

18-летний Евгений пришел в магазин за своей девушкой. Пока она заканчивала смену, он перекусывал бутербродом. В этот момент зашел постоянный покупатель, который протянул Евгению руку. Парень отказался, объяснив, что это негигиенично. Мужчина начал материться, а затем схватил его за кофту.

Дальше Евгений попытался успокоить мужчину, но тот схватил молоток и набросился на него. Он нанес парню восемь ударов по позвоночнику и четыре — по левой руке. От удара в голову пострадавшего спасла девушка, которая оттолкнула дебошира.

Евгений поехал в больницу, где ему поставили обезболивающее и сделали МРТ. Парень написал заявление в полицию, теперь правоохранители будут искать нападавшего.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 6

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No name

13:12:26 17-08-2024

Мужчина обиделся, потому что парень не разрешил его потрогать?

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Гость

14:06:26 17-08-2024

Неадекват.

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Гость

19:38:46 17-08-2024

Гость (14:06:26 17-08-2024) Неадекват.... Обострение в преддверии осени. Какого рожна он с молотком по улицам ходит

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ка и

16:17:58 17-08-2024

ух какой обиженка из-за фигни щас на зону

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Гость

21:04:41 17-08-2024

Думать надо головой. Рукопожатие - важный ритуал для мужчин, отвергнуть рукопожатие - серьёзное оскорбление. Более серьёзное, чем предположительные моменты гигиены. Недотрога блин, получай теперь молотком по башке.

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Гость

09:04:07 18-08-2024

Гость (21:04:41 17-08-2024) Думать надо головой. Рукопожатие - важный ритуал для мужчин,... ты только не плачь

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