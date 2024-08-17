Мужчина молотком избил парня цветочницы в Новосибирске

От удара в голову пострадавшего спасла девушка

17 августа 2024, 12:45, ИА Амител

Мужчина напал на молодого человека с молотком в цветочном магазине в Новосибирске, сообщает "КП-Новосибирск". ЧП произошло в Первомайском районе.

18-летний Евгений пришел в магазин за своей девушкой. Пока она заканчивала смену, он перекусывал бутербродом. В этот момент зашел постоянный покупатель, который протянул Евгению руку. Парень отказался, объяснив, что это негигиенично. Мужчина начал материться, а затем схватил его за кофту.

Дальше Евгений попытался успокоить мужчину, но тот схватил молоток и набросился на него. Он нанес парню восемь ударов по позвоночнику и четыре — по левой руке. От удара в голову пострадавшего спасла девушка, которая оттолкнула дебошира.

Евгений поехал в больницу, где ему поставили обезболивающее и сделали МРТ. Парень написал заявление в полицию, теперь правоохранители будут искать нападавшего.