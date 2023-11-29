Мужчина мучился мигренью, пока не узнал, что у него в мозге две палочки для еды
Ранение он получил в драке, когда находился в очень пьяном состоянии и ничего не почувствовал
29 ноября 2023, 17:16, ИА Амител
Житель Вьетнама обратился к врачам с жалобами на постоянную головную боль и ухудшение зрения, а те в ходе исследования обнаружили две палочки, воткнутые в мозг через ноздри, пишет Life.ru со ссылкой на местное издание Vietnam.vn.
"Пациент припомнил, что примерно за полгода до этого участвовал в потасовке, напившись так, что почти ничего не помнил", – отмечает издание.
Более того, утром после драки мужчина не обнаружил на своем лице каких-либо травм.
Выяснилось, что палочки в мозг воткнули через ноздри. Врачи аккуратно вытащили столовые приборы, на данный момент с пациентом все в порядке, он ожидает выписки из больницы.
20:31:36 29-11-2023
Еще один Гомер Симпсон? :-) ( 12 сезон, 9 серия). "Во время обследования обнаружилось, что в мозгу Гомера находятся карандаш из-за случая в детстве, когда он засунул себе в нос 16 карандашей и чихнул ими, вычихнув всех кроме одного, который остался в мозгу."
09:45:06 30-11-2023
Гость (20:31:36 29-11-2023) Еще один Гомер Симпсон? :-) ( 12 сезон, 9 серия). "Во время... Всё уже было в Симпсонах :)