Мужчина мучился мигренью, пока не узнал, что у него в мозге две палочки для еды

Ранение он получил в драке, когда находился в очень пьяном состоянии и ничего не почувствовал

29 ноября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: vietnam.vn

Житель Вьетнама обратился к врачам с жалобами на постоянную головную боль и ухудшение зрения, а те в ходе исследования обнаружили две палочки, воткнутые в мозг через ноздри, пишет Life.ru со ссылкой на местное издание Vietnam.vn.

"Пациент припомнил, что примерно за полгода до этого участвовал в потасовке, напившись так, что почти ничего не помнил", – отмечает издание.

Более того, утром после драки мужчина не обнаружил на своем лице каких-либо травм.

Выяснилось, что палочки в мозг воткнули через ноздри. Врачи аккуратно вытащили столовые приборы, на данный момент с пациентом все в порядке, он ожидает выписки из больницы.