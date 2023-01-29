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Мужчина на BMW обстрелял маршрутку из-за того, что его не пропустили

За слишком агрессивное вымещение обиды его могут отправить в тюрьму

29 января 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Во Владивостоке задержали 32-летнего мужчину. Он открыл стрельбу по маршрутке.

"При просмотре видеозаписи, снятой очевидцем происшествия, установлено, что во время движения водитель автомобиля BMW Х6 выстрелил из охолощённого пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса", – рассказали в УМВД.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной для такого агрессивного поведения стало то, что водитель маршрутки не уступил мужчине на BMW дорогу. Теперь стрелку грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Бийске женщина поскользнулась и попала под колёса автобуса.

 

 

Комментарии 5

  • Получил деньги и считает себя пупом земли(((
    29 января, Гость   Ответить
  • Приговорить его к пожизненному проезду в маршрутках.
    29 января, Гость   Ответить
  • "Водитель BMW" это уже диагноз!
    29 января, Гость   Ответить
  • 32-летнего мужчину -- так он должен Родину защищать
    30 января, Гость   Ответить
  • 32-летнего мужчину -- так он должен Родину защищать ----------- Так и вы тоже, а то хорош тут сидеть и комменты строчить!
    30 января, Гость   Ответить
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