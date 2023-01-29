Мужчина на BMW обстрелял маршрутку из-за того, что его не пропустили

За слишком агрессивное вымещение обиды его могут отправить в тюрьму

29 января 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Во Владивостоке задержали 32-летнего мужчину. Он открыл стрельбу по маршрутке.

"При просмотре видеозаписи, снятой очевидцем происшествия, установлено, что во время движения водитель автомобиля BMW Х6 выстрелил из охолощённого пистолета в сторону движущегося впереди микроавтобуса", – рассказали в УМВД.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной для такого агрессивного поведения стало то, что водитель маршрутки не уступил мужчине на BMW дорогу. Теперь стрелку грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Бийске женщина поскользнулась и попала под колёса автобуса.