Жительница алтайского города поскользнулась и упала под колёса автобуса
Женщину госпитализировали
28 января 2023, 10:15, ИА Амител
Кадр из видео: "Бийск 22"
В Бийске женщина поскользнулась и упала под колёса автобуса, сообщают в паблике "Бийск 22".
Инцидент случился 26 января около 21:00 на "Димаксе".
"Пострадавшая упала, выходя из автобуса, а её рука оказалась рядом с колесом. С травмой руки бийчанку госпитализировали в ЦГБ", – поделились информацией очевидцы.
Ранее сообщалось, что власти Бийска собираются потратить около 2,5 млн рублей на вывоз снега с дорог.
Комментарии 1