Жительница алтайского города поскользнулась и упала под колёса автобуса

Женщину госпитализировали

28 января 2023, 10:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Бийск 22"

В Бийске женщина поскользнулась и упала под колёса автобуса, сообщают в паблике "Бийск 22".

Инцидент случился 26 января около 21:00 на "Димаксе".

"Пострадавшая упала, выходя из автобуса, а её рука оказалась рядом с колесом. С травмой руки бийчанку госпитализировали в ЦГБ", – поделились информацией очевидцы.

Ранее сообщалось, что власти Бийска собираются потратить около 2,5 млн рублей на вывоз снега с дорог.