Мужчина на "Жигулях" насмерть разбился в Алтайском крае

Он выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ

13 октября 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Еще одно смертельное ДТП произошло в пятницу, 13 октября, в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

В Красногорском районе водитель "Жигулей" 1996 года рождения выехал на встречку без цели обгона и врезался в КамАЗ.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21053 скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", – рассказали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что молодой человек погиб в результате аварии у поворота на Калманку.