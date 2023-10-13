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Один человек погиб в результате аварии у поворота на Калманку

Внедорожник вылетел на встречку после того как в него врезался грузовик

13 октября 2023, 09:37, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Один человек погиб в результате жесткой аварии у поворота на Калманку в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Водитель УАЗа 1991 года рождения остановился, чтобы пропустить машину, едущую по встречке, но в этот момент в него врезался грузовик. От удара внедорожник выбросило на встречную полосу, произошло столкновение с минивэном, и УАЗ загорелся.

Молодой человек, который сидел за рулем отечественного автомобиля, умер на месте. 

ДТП Алтайский край

Комментарии 7

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Гость

09:44:18 13-10-2023

в этот момент в него врезался грузовик --- хотел быстрей

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Гость

10:05:52 13-10-2023

На трассах надо везде выделять хотя бы небольшую полосу для поворачивающих налево и пропускающих встречки, при повороте направо машины в полосе обычно надолго не задерживаются, а вот налево надо полосу! Аварий будет в разы меньше!

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Гость

10:24:36 13-10-2023

Гость (10:05:52 13-10-2023) На трассах надо везде выделять хотя бы небольшую полосу для ... По этой полосе глушёные обгоняльщики и прут.

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Гость

10:09:10 13-10-2023

Наверное заранее вывернул руль в сторону поворота ...

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Гость

10:21:54 13-10-2023

Гость (10:09:10 13-10-2023) Наверное заранее вывернул руль в сторону поворота ... ... Возможно. Так может прямо бы отбросило, не на встречку

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Гость

10:39:57 13-10-2023

Гость (10:09:10 13-10-2023) Наверное заранее вывернул руль в сторону поворота ... ... Про это в автошколах теперь не учат

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Гость

11:47:49 13-10-2023

Гость (10:39:57 13-10-2023) Про это в автошколах теперь не учат... 2006 год Мурманская область. Раз 10 учитель это повторил

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