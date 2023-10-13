Один человек погиб в результате аварии у поворота на Калманку

Внедорожник вылетел на встречку после того как в него врезался грузовик

13 октября 2023, 09:37, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Один человек погиб в результате жесткой аварии у поворота на Калманку в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.



Водитель УАЗа 1991 года рождения остановился, чтобы пропустить машину, едущую по встречке, но в этот момент в него врезался грузовик. От удара внедорожник выбросило на встречную полосу, произошло столкновение с минивэном, и УАЗ загорелся.

Молодой человек, который сидел за рулем отечественного автомобиля, умер на месте.