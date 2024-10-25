Мужчина напал с ножом на покупателей в петербургском супермаркете

По информации СМИ, пострадали пять человек

25 октября 2024, 17:01, ИА Амител

Нож / Фото: unsplash.com / Go to Scott Warman's profile Scott Warman

Мужчина напал с ножом на покупателей в петербургском магазине "Окей". Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадали пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По словам источника канала, подозреваемый в нападении мог быть под наркотиками. Он заявил, что ненавидит людей. Нападавшего скрутил один из покупателей магазина, полицию же вызвали по тревожной кнопке.

По словам очевидцев, мужчина часто заходил в магазин за алкоголем и искал собутыльников рядом с супермаркетом. Сейчас его везут на медосвидетельствование, после чего доставят в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух и более лиц. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.