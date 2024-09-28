В Барнауле пьяный мужчина с ножом напал на водителя трамвая

По словам очевидца, нападавшего задержали

28 сентября 2024, 20:31, ИА Амител

Потасовка между мужчиной и водителем трамвая / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 28 сентября пьяный мужчина с ножом напал на водителя сломанного трамвая, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По его словам, конфликт случился на площади Октября в районе двух часов дня.

"Водитель не растерялся и начал обороняться ломиком для перевода стрелок. По итогу я вызвал полицию, предъявив видеодоказательство. Мужчина задержан", – рассказал горожанин.

В полиции amic.ru подтвердили информацию о задержании нападавшего. Ему грозит уголовная ответственность.

"Подозреваемый мужчина 1988 года рождения задержан, ранее не судим. Сотрудниками полиции составлен административный материал по 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", – рассказали в ведомстве.

Неделей ранее в Барнауле пассажир избил водителя автобуса № 47. Произошедшим заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.