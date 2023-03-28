Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры под Новосибирском из-за ссоры с соседкой

Предположительно, мужчина был пьян и поругался с женщиной из-за неубранного снега

28 марта 2023, 17:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель посёлка Октябрьского в Новосибирской области открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. Как сообщает "НГС", инцидент произошёл 28 марта на улице Рассветной.

По словам очевидца, из окна посреди бела дня прозвучало несколько выстрелов. В этот момент на улице находились люди, которые вызвали сотрудников полиции.

Стрелка задержали, у него изъяли огнестрельное оружие. Пострадавших, по словам источника издания, нет.

Как сообщает Mash Siberia, стрелок мог открыть огонь из-за обиды на соседку, которая попросила почистить его козырёк. Сам мужчина был пьян. Кроме того, задержанный якобы заявил, что заминировал жилплощадь, – на месте могли работать сапёры.