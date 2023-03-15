Мужчина открыл стрельбу из окон квартиры в Кировской области и сопротивлялся полиции
Несколько дней до случившегося стрелок очень много пил
15 марта 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Кировской области 47-летний мужчина с двумя ружьями открыл стрельбу из окон своей квартиры. Об этом сообщает Mash.
Много лет стрелок не прикасался к алкоголю, но недавно сильно запил. Перед этим у него нашли кисты в голове.
15 марта проснулся с похмелья, подрался с сыном, после чего начал стрелять. На место приехали полицейские, попытались задержать мужчину. Тот сопротивлялся и стрелял в дверь, но правоохранителям удалось его скрутить.
В результате стрельбы никто не пострадал.
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