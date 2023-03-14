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Тренер по личностному росту в Сочи посадил ребенка на питание солнцем. Младенец умер

Мужчину арестовали, в отношении него завели уголовное дело

14 марта 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сочинского блогера и тренера по личностному росту Максима Лютого арестовали после смерти его сына. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".

Уроженец Санкт-Петербурга переехал в Сочи и открыл клуб "Живой человек". Он утверждал, что помогает людям решить проблемы со здоровьем, а в качестве примера приводил свою 89-летнюю бабушку, которой он якобы помог.

Недавно, по словам источников, у Лютого родился сын, который прожил меньше месяца. Всё потому, что блогер посадил его на "питание солнцем", игнорируя базовые потребности ребёнка.

Тренера арестовали, на него завели уголовное дело. Телефоны его клуба перестали отвечать.

Комментарии 6

  • А мамаша которая это всë допустила, где была? тоже святым духом питалась!?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Причем тут Святой Дух? Написано же солнцем питались, а не Святым Духом. Это поклонение другому "богу".
    15 марта, Гость   Ответить
  • На работе у меня тоже были две мадам сыроежки и мужья такие. Тоже хотели рожатьь сами в ванной, но не получилось, отвезли в роддом! Ролися мальчик у одной, не знаю, чем она его там кормила и кормит, но он бледный и худой всегда. Хотели семерых детей, но остановились на одном, типа тяжело им в этом современном мире среди нас обычных людей. У таких людей с головой плохо, причём очень. Надеюсь папаню посадят за смерть малыша, я так думаю, что и бабка на тот свет ушла, тк питательных средств в организме не хватало.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Да ничего им не будет. Вон, Машка детеныша уморила, и теперь денежки собирает на его смерти. Тут будет примерно так же.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Судя по морде блогера, сам то он нифига не солнцем питался. А ведь сколько тронутых по всей стране , наверняка последователей его , чушь несут ,а люди верят, деньги платят, надо наверное уже и по блогерам пройтись структурам , что они пропагандируют
    15 марта, Гость   Ответить
  • провести медэкспертизу, признать невменяемыми и закрыть на лечение лет на 10
    15 марта, Гость   Ответить
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