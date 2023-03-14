Тренер по личностному росту в Сочи посадил ребенка на питание солнцем. Младенец умер

Мужчину арестовали, в отношении него завели уголовное дело

14 марта 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сочинского блогера и тренера по личностному росту Максима Лютого арестовали после смерти его сына. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости!".

Уроженец Санкт-Петербурга переехал в Сочи и открыл клуб "Живой человек". Он утверждал, что помогает людям решить проблемы со здоровьем, а в качестве примера приводил свою 89-летнюю бабушку, которой он якобы помог.

Недавно, по словам источников, у Лютого родился сын, который прожил меньше месяца. Всё потому, что блогер посадил его на "питание солнцем", игнорируя базовые потребности ребёнка.

Тренера арестовали, на него завели уголовное дело. Телефоны его клуба перестали отвечать.