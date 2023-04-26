Мужчина подорвался на гранате в Новосибирской области

Тело нашли в месте, где часто собираются рыбаки

26 апреля 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Куйбышеве Новосибирской области на гранате подорвался мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

По словам очевидцев, всё произошло на берегу реки, где часто собирались рыбаки. Местные СМИ отмечают, что неизвестный, судя по внешнему виду, не был рыбаком. На месте работали сапёры.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске.

Инцидент произошёл около 23:00 вечером 23 апреля. Злоумышленники вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе города и подожгли их.