Неизвестные подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске
Сотрудники станции вовремя увидели пламя и успели его потушить
25 апреля 2023, 15:12, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Неизвестные подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске. Об этом сообщает портал Shot.
Инцидент произошёл около 23:00 вечером 23 апреля. Злоумышленники вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе города и подожгли их. Предположительно, для этого использовали воспламеняющуюся жидкость.
Сотрудники станции Инская заметили пламя и потушили его. Поджигатели успели скрыться, сейчас их ищет полиция. На движение поездов поджог не повлиял.
Ранее в Кемеровской области арестовали подростка, который за пять тысяч рублей поджёг релейный шкаф на станции ЗСЖД.
15:34:08 25-04-2023
Дистанционный "заработок",перевод на карточку:диверсии на ж/д...Наказание-лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.Если деяние совершено организованной группой,то на срок от двенадцати до двадцати лет.