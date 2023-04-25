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Неизвестные подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске

Сотрудники станции вовремя увидели пламя и успели его потушить

25 апреля 2023, 15:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Неизвестные подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске. Об этом сообщает портал Shot.

Инцидент произошёл около 23:00 вечером 23 апреля. Злоумышленники вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе города и подожгли их. Предположительно, для этого использовали воспламеняющуюся жидкость.

Сотрудники станции Инская заметили пламя и потушили его. Поджигатели успели скрыться, сейчас их ищет полиция. На движение поездов поджог не повлиял.

Ранее в Кемеровской области арестовали подростка, который за пять тысяч рублей поджёг релейный шкаф на станции ЗСЖД.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 1

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Гость

15:34:08 25-04-2023

Дистанционный "заработок",перевод на карточку:диверсии на ж/д...Наказание-лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.Если деяние совершено организованной группой,то на срок от двенадцати до двадцати лет.

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