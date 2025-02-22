Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Еще один человек пострадал

22 февраля 2025, 15:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: ГАИ Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Ордынском районе Новосибирской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 22 февраля около 01:15 на 94-м километре трассы К-17Р Новосибирск – Кочки – Павлодар. По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения за рулем Toyota Cresta не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом King Long, который ехал по маршруту Ярково – Новосибирск.

"В результате происшествия водитель автомобиля Toyota скончался от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, мужчина – пассажир 1989 года рождения получил травмы и был доставлен в районную больницу", – рассказали в ведомстве.

В автобусе было 13 пассажиров, они за медпомощью не обращались. Правоохранители проводят доследственную проверку.