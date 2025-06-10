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Мужчина погиб, еще четыре человека пострадали при столкновении двух машин на Алтае

Среди пострадавших — двое детей

10 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Человек погиб, еще четыре пострадали в результате столкновения двух автомобилей в селе Усть-Калманка Алтайского края, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 9 июня около 20:35. 

Предварительно установили, что 38-летний мужчина за рулем Mazda на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустил пользующийся преимуществом ВАЗ-21099 под управлением 43-летнего водителя.

"В результате столкновения пассажир автомобиля ВАЗ – мужчина 1970 года рождения – погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель Mazda и три пассажира ВАЗ,  женщина 1983 года рождения и мальчики 2016 и 2011 годов рождения, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в полиции.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

12:08:40 10-06-2025

это их добрая воля. никто не должен судить ихнее решение.

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Гость

18:18:51 10-06-2025

весь день в дороге - отдохни!! а так мужика убил и семью подставил. Поди и спохмела за руль уселся

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