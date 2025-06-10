Мужчина погиб, еще четыре человека пострадали при столкновении двух машин на Алтае

Среди пострадавших — двое детей

10 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Человек погиб, еще четыре пострадали в результате столкновения двух автомобилей в селе Усть-Калманка Алтайского края, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 9 июня около 20:35.

Предварительно установили, что 38-летний мужчина за рулем Mazda на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустил пользующийся преимуществом ВАЗ-21099 под управлением 43-летнего водителя.

"В результате столкновения пассажир автомобиля ВАЗ – мужчина 1970 года рождения – погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель Mazda и три пассажира ВАЗ, женщина 1983 года рождения и мальчики 2016 и 2011 годов рождения, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в полиции.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.