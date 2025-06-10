Три человека погибли в ДТП с косулей в Алтайском крае

В результате столкновения автомобиль угодил в кювет и загорелся

10 июня 2025, 10:00, ИА Амител

ДТП в Славгороде / Фото: МВД Алтайского края

В Славгороде погибли три человека в результате столкновения иномарки с косулей, сообщили в МВД Алтайского края.

Авария случилась 10 июня в 03:17. По предварительным данным, водитель Lexus наехал на животное, слетел с трассы и опрокинулся, после чего авто загорелось.

"В результате ДТП водитель и один пассажир скончались на месте, еще один пассажир скончался при доставлении в медучреждение. Автомобиль сгорел полностью", – рассказали в полиции.

В ведомстве также уточнили, что водитель был 2003 года рождения, а пассажиры – 1998 и 2003-го.

Сотрудники ГАИ устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил эту проверку на контроль.