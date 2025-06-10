Три человека погибли в ДТП с косулей в Алтайском крае
В результате столкновения автомобиль угодил в кювет и загорелся
10 июня 2025, 10:00, ИА Амител
В Славгороде погибли три человека в результате столкновения иномарки с косулей, сообщили в МВД Алтайского края.
Авария случилась 10 июня в 03:17. По предварительным данным, водитель Lexus наехал на животное, слетел с трассы и опрокинулся, после чего авто загорелось.
"В результате ДТП водитель и один пассажир скончались на месте, еще один пассажир скончался при доставлении в медучреждение. Автомобиль сгорел полностью", – рассказали в полиции.
В ведомстве также уточнили, что водитель был 2003 года рождения, а пассажиры – 1998 и 2003-го.
Сотрудники ГАИ устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил эту проверку на контроль.
10:35:56 10-06-2025
Что с косулей?
11:50:28 10-06-2025
С козлами шутки плохи.
17:40:44 10-06-2025
а что с животным? посмотрите на раскраску авто, это явно заточено под охоту, они специально задавили животное?
19:29:43 10-06-2025
Гость (17:40:44 10-06-2025) посмотрите на раскраску авто, это явно зат... Вы тупы! Вы очень тупы!!! "Автомобиль сгорел полностью", – рассказали в полиции." Какая раскраска? ?