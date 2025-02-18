НОВОСТИПроисшествия

Мужчина погиб из-за неосторожного курения под Барнаулом

Его личность устанавливают

18 февраля 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com
Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В райцентре Павловского района произошел пожар на дачном участке в СНТ "Павловский садовод". Под завалами нашли погибшего мужчину.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, инцидент случился 17 февраля.

Огонь тушили пять специалистов на двух единицах техники. Пройденная пламенем площадь составила 25 квадратных метров.

"На месте происшествия под обрушившимися конструкциями обнаружен погибший мужчина (личность устанавливается). Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

Всего за 17 февраля в крае потушили восемь пожаров, семь из них – в жилом секторе. 

Пожары Происшествия

Комментарии 9

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Гость

09:33:51 18-02-2025

Нашел где погибать. Под Барнаулом. Ехал бы под Питер, там гламурней.

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Олег

09:34:37 18-02-2025

на пачке сигарет написано-курение убивает...

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Гость

09:44:37 18-02-2025

да таких много. ханыжат, жена прогонит и оно едет "на дачю" попить , вот и результат. Нормальный, я считаю

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Гость

10:39:52 18-02-2025

Не купите там!!! Под Барнаулом!...

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Russkiy

10:47:21 18-02-2025

Вывод: курить вредно, особенно под Барнаулом.

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Гость

10:53:59 18-02-2025

Под одеялом тоже. В моем детстве написали бы : Под Барнаулом из-за неосторожного курения погиб мужчина. А сейчас пытаешься понять под чем он был

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Масляков

12:05:56 18-02-2025

Заголовок статьи - огонь!

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Дюша

13:22:34 18-02-2025

Единственный повод, когда можно утверждать опасность курения...

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Гость

16:02:14 18-02-2025

Мужчина погиб
из-за неосторожного курения под Барнаулом.
А если бы он неосторожно курил под Новоалтайском?

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