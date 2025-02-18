Мужчина погиб из-за неосторожного курения под Барнаулом
Его личность устанавливают
18 февраля 2025, 09:31, ИА Амител
Фото: Guido Jansen / unsplash.com
В райцентре Павловского района произошел пожар на дачном участке в СНТ "Павловский садовод". Под завалами нашли погибшего мужчину.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, инцидент случился 17 февраля.
Огонь тушили пять специалистов на двух единицах техники. Пройденная пламенем площадь составила 25 квадратных метров.
"На месте происшествия под обрушившимися конструкциями обнаружен погибший мужчина (личность устанавливается). Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.
Всего за 17 февраля в крае потушили восемь пожаров, семь из них – в жилом секторе.
09:33:51 18-02-2025
Нашел где погибать. Под Барнаулом. Ехал бы под Питер, там гламурней.
09:34:37 18-02-2025
на пачке сигарет написано-курение убивает...
09:44:37 18-02-2025
да таких много. ханыжат, жена прогонит и оно едет "на дачю" попить , вот и результат. Нормальный, я считаю
10:39:52 18-02-2025
Не купите там!!! Под Барнаулом!...
10:47:21 18-02-2025
Вывод: курить вредно, особенно под Барнаулом.
10:53:59 18-02-2025
Под одеялом тоже. В моем детстве написали бы : Под Барнаулом из-за неосторожного курения погиб мужчина. А сейчас пытаешься понять под чем он был
12:05:56 18-02-2025
Заголовок статьи - огонь!
13:22:34 18-02-2025
Единственный повод, когда можно утверждать опасность курения...
16:02:14 18-02-2025
Мужчина погиб
из-за неосторожного курения под Барнаулом.
А если бы он неосторожно курил под Новоалтайском?