Мужчина погиб из-за неосторожного курения под Барнаулом

Его личность устанавливают

18 февраля 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В райцентре Павловского района произошел пожар на дачном участке в СНТ "Павловский садовод". Под завалами нашли погибшего мужчину.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, инцидент случился 17 февраля.

Огонь тушили пять специалистов на двух единицах техники. Пройденная пламенем площадь составила 25 квадратных метров.

"На месте происшествия под обрушившимися конструкциями обнаружен погибший мужчина (личность устанавливается). Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

Всего за 17 февраля в крае потушили восемь пожаров, семь из них – в жилом секторе.