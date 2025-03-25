Мужчина погиб из-за неосторожного курения в Алтайском крае
Огонь потушили на площади не более двух квадратных метров
25 марта 2025, 11:20, ИА Амител
Пожар в Смоленском / Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина погиб при пожаре в райцентре Смоленского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
Инцидент случился 25 марта. Прибывшие спасатели потушили возгорание на площади не более двух "квадратов" – горела мебель и личные вещи.
На месте работали четыре специалиста на двух единицах техники.
"Наиболее вероятная причина случившегося – неосторожность при курении", – указали в ведомстве.
Комментарии 0