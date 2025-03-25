Мужчина погиб из-за неосторожного курения в Алтайском крае

Огонь потушили на площади не более двух квадратных метров

25 марта 2025, 11:20, ИА Амител

Пожар в Смоленском / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина погиб при пожаре в райцентре Смоленского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился 25 марта. Прибывшие спасатели потушили возгорание на площади не более двух "квадратов" – горела мебель и личные вещи.

На месте работали четыре специалиста на двух единицах техники.