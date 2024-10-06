Мужчина погиб при пожаре в барнаульской многоэтажке

На месте возгорания работают пожарные

06 октября 2024, 20:17, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС по Алтайскому краю

Возгорание произошло в многоэтажке по улице Энтузиастов в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.



Горит квартира на девятом этаже. Для тушения задействованы три автоцистерны, коленчатый подъемник "Вема", две автолестницы. Работают 19 человек личного состава.

В квартире нашли тело мужчины. Возгорание ликвидировали на площади восемь квадратных метров.