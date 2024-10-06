За сутки в Алтайском крае произошло 45 пожаров
В одном из горящих домов спасли женщину
06 октября 2024, 15:26, ИА Амител
Пожарный / Фото: t.me/mchs_altkray
За прошедшие сутки, 5 октября, сотрудники МЧС ликвидировали 45 возгораний, из которых 10 произошли в жилых домах. Об этом сообщает ведомство.
В одном из жилых домов в Горняке пожарные спасли женщину. Возгорание возникло на площади не более пяти квадратных метров. Предположительно, причиной стала неосторожность при курении.
В МЧС также предупреждают о том, что в настоящее время часто возникают пожары из-за возгорания травы и мусора. Граждан просят быть внимательными. На территории края сохраняется высокий уровень пожарной опасности.
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