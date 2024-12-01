Мужчина погиб при опрокидывании иномарки на Алтае

Также в машине находилась женщина, она не пострадала

01 декабря 2024, 14:59, ИА Амител

ДТП в Улаганском районе / Фото: МВД Республики Алтай

В Улаганском районе Республики Алтай при опрокидывании иномарки погиб местный житель, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 28 ноября около 21:10 вблизи села Чибиля.

"Произошло опрокидывание автомобиля Toyota Corona Premio. В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи от полученных травм скончался 40-летний местный житель. Кроме погибшего в иномарке находилась 46-летняя жительница села Улаган, которая не пострадала", – рассказали в полиции.

Стражи порядка проводят проверку. По результатам экспертиз, в частности, установят, кто именно был за рулем.