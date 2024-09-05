В Сибири скорая помощь с ребенком на полной скорости врезалась в автобус

Травмы различной степени тяжести получили шесть человек

05 сентября 2024, 10:10, ИА Амител

ДТП в Кемерове / Фото: t.me/gumvd42

В Кемерове шесть человек, включая 10-летнего ребенка, пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи и пассажирского автобуса, сообщает "Сибдепо".

"Водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включенными спецсигналами в направлении областного центра, совершил столкновение с встречным автобусом, выполнявшим поворот", – пояснили в региональном МВД.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе 10-летний мальчик, которого перевозили в машине скорой помощи в качестве пациента.