В Сибири скорая помощь с ребенком на полной скорости врезалась в автобус
Травмы различной степени тяжести получили шесть человек
05 сентября 2024, 10:10, ИА Амител
ДТП в Кемерове / Фото: t.me/gumvd42
В Кемерове шесть человек, включая 10-летнего ребенка, пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи и пассажирского автобуса, сообщает "Сибдепо".
"Водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с включенными спецсигналами в направлении областного центра, совершил столкновение с встречным автобусом, выполнявшим поворот", – пояснили в региональном МВД.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе 10-летний мальчик, которого перевозили в машине скорой помощи в качестве пациента.
11:40:41 05-09-2024
Водитель в водителя прилетел