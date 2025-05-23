Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Славгороде

В качестве вероятной причины произошедшего называют короткое замыкание электросчетчика

23 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Мужчина погиб во время пожара в частном доме и надворной постройке в Славгороде, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился ночью 22 мая. На месте работали восемь специалистов на трех автоцистернах. Огонь потушили на площади около 80 "квадратов".

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования: произошло короткое замыкание электросчетчика", – рассказали в ведомстве.

Всего за 22 мая в регионе потушили 31 пожар, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.

В тот же день барнаульские пожарные спасли трех человек во время пожара в четырехэтажном доме на улице Весенней.