В Барнауле спасли трех человек, оказавшихся в плену пожара

Еще десять эвакуировались самостоятельно

23 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Владимир Игнатов / МЧС Алтайского края

В Барнауле в четырехэтажном доме на улице Весенней произошел пожар в квартире на четвертом этаже, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь удалось потушить на площади порядка десяти "квадратов" – горели личные вещи. Обошлось без пострадавших.

"Звеньями газодымозащитной службы из зоны задымления спасены три человека, самостоятельно эвакуировались еще десять", – рассказали спасатели.

На месте работали 19 сотрудников МЧС, задействовано шесть автоцистерн.

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем – при заправке зажигалки с помощью баллончика произошло воспламенение.

Ранее в Барнауле на улице Енисейской произошел пожар, в результате которого погибли два человека.