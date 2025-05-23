В Барнауле спасли трех человек, оказавшихся в плену пожара
Еще десять эвакуировались самостоятельно
23 мая 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле в четырехэтажном доме на улице Весенней произошел пожар в квартире на четвертом этаже, сообщили в МЧС Алтайского края.
Огонь удалось потушить на площади порядка десяти "квадратов" – горели личные вещи. Обошлось без пострадавших.
"Звеньями газодымозащитной службы из зоны задымления спасены три человека, самостоятельно эвакуировались еще десять", – рассказали спасатели.
На месте работали 19 сотрудников МЧС, задействовано шесть автоцистерн.
По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем – при заправке зажигалки с помощью баллончика произошло воспламенение.
Ранее в Барнауле на улице Енисейской произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
14:56:31 23-05-2025
огнеборцы- самые настоящие герои!