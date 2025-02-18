Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в Алтайском крае

В МЧС назвали предварительную причину произошедшего

18 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в Кулундинском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился 18 февраля в поселке Октябрьском. Пройденная огнем площадь составила около 40 "квадратов".

"Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования", – рассказали в ведомстве.

В этот же день в Барнауле погибли два человека при пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома № 5 по улице Шукшина.