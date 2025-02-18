Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в Алтайском крае
В МЧС назвали предварительную причину произошедшего
18 февраля 2025, 17:00, ИА Амител
Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в Кулундинском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился 18 февраля в поселке Октябрьском. Пройденная огнем площадь составила около 40 "квадратов".
"Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования", – рассказали в ведомстве.
В этот же день в Барнауле погибли два человека при пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома № 5 по улице Шукшина.
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