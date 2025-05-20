Мужчина погиб при пожаре в частном гараже в Барнауле
В качестве предварительной причины случившегося спасатели называют неосторожное обращение с огнем
20 мая 2025, 09:45, ИА Амител
Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина погиб при пожаре в частном гараже в Барнауле, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.
Инцидент случился накануне поздним вечером на улице Гущина. Прибывшие пожарные потушили возгорание на площади около 30 "квадратов".
"На месте происшествия обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.
Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.
01:38:36 21-05-2025
пьют очень сильно!! 99 проц. гаражных мужиков такие, и курят по 2 пачки в сутки. всё.