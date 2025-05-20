В качестве предварительной причины случившегося спасатели называют неосторожное обращение с огнем

20 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина погиб при пожаре в частном гараже в Барнауле, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Инцидент случился накануне поздним вечером на улице Гущина. Прибывшие пожарные потушили возгорание на площади около 30 "квадратов".

"На месте происшествия обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.