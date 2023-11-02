Мужчина погиб при пожаре в Рубцовске

По данным спасателей, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем

02 ноября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина погиб во время пожара в пятиэтажке в Рубцовске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание произошло ранним утром 2 ноября на четвертом этаже жилого дома – горели вещи в квартире и балкон. На месте работали 16 человек, 4 автоцистерны и автолестница.

"На месте происшествия обнаружен погибший мужчина. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем", – рассказали в ведомстве.

31 октября в Барнауле произошел пожар в высотке на пересечении Павловского тракта и Малахова.