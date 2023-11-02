Мужчина погиб при пожаре в Рубцовске
По данным спасателей, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем
02 ноября 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина погиб во время пожара в пятиэтажке в Рубцовске, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание произошло ранним утром 2 ноября на четвертом этаже жилого дома – горели вещи в квартире и балкон. На месте работали 16 человек, 4 автоцистерны и автолестница.
"На месте происшествия обнаружен погибший мужчина. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем", – рассказали в ведомстве.
31 октября в Барнауле произошел пожар в высотке на пересечении Павловского тракта и Малахова.
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