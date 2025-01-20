Мужчина погиб при пожаре в рубцовской пятиэтажке

Фото: МЧС Алтайского края

В Рубцовске загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. При пожаре погиб 77-летний мужчина. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Спасатели локализовали возгорание на площади 45 кв. м.

"На месте работали 21 человек и 6 единиц пожарной и специальной техники. Звеньями газодымозащитной службы спасено 11 человек, из них два ребенка, самостоятельно вышли десять человек, из них три ребенка", – рассказали в пресс-службе МЧС.