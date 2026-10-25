Мужчина погиб в аварии в Шелаболихинском районе
Еще два человека пострадали
25 октября 2026, 19:05, ИА Амител
В Алтайском крае, на территории Шелаболихинского района, 24 октября произошла дорожная авария, в которой погиб один человек. По информации региональной Госавтоинспекции, еще двое получили травмы, сообщает Barnaul 22.
ДТП случилось на 27-м километре трассы Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области. Столкнулись минивэн Toyota Town Ace 1991 года выпуска под управлением мужчины 1991 года рождения и кроссовер Tenet T8, за рулем которого находился водитель 1987 года рождения. Пассажир Toyota 1982 года рождения скончался на месте происшествия.
Двое других пассажиров этого автомобиля с травмами доставлены в больницу. Водителю кроссовера медицинская помощь оказана на месте ДТП.
19:16:46 25-10-2026
Ровная дорога и не загруженная, перекрестков не видно...
21:15:21 25-10-2026
Гость (19:16:46 25-10-2026) Ровная дорога и не загруженная, перекрестков не видно... ... 35 лет машине, как правило это дрова, мало кто так следит чтобы в 35 лет машина была в ОТС.
04:27:53 27-10-2026
гость (21:15:21 25-10-2026) 35 лет машине, как правило это дрова, мало кто так следит чт... А причём тут авто если кроссовер влител в них даже не тормозил.
20:15:23 25-10-2026
Мужчина 91 года рождения, на Тойоте 91 года рождения
12:24:26 26-10-2026
Интересно, погибший пассажир пристегнут был?