Еще два человека пострадали

25 октября 2026, 19:05, ИА Амител

ДТП на трассе Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области / Фото: Barnaul 22

В Алтайском крае, на территории Шелаболихинского района, 24 октября произошла дорожная авария, в которой погиб один человек. По информации региональной Госавтоинспекции, еще двое получили травмы, сообщает Barnaul 22.

ДТП случилось на 27-м километре трассы Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области. Столкнулись минивэн Toyota Town Ace 1991 года выпуска под управлением мужчины 1991 года рождения и кроссовер Tenet T8, за рулем которого находился водитель 1987 года рождения. Пассажир Toyota 1982 года рождения скончался на месте происшествия.

Двое других пассажиров этого автомобиля с травмами доставлены в больницу. Водителю кроссовера медицинская помощь оказана на месте ДТП.