Житель Алтайского края устроил массовое ДТП в Горно-Алтайске
В результате аварии пострадал один человек
04 июня 2025, 13:15, ИА Амител
34-летний житель Алтайского края устроил в Горно-Алтайске ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в МВД Республики Алтай.
Авария случилась 3 июня около 19:30 у дома № 194/1 по пр. Коммунистическому.
"Житель Алтайского края за рулем Toyota Sprinter при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся попутно, и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился 29-летний горожанин. От удара автомобиль Hyundai Solaris отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Premio под управлением 25-летнего местного жителя", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП в республиканскую больницу был доставлен водитель Toyota Premio. Не госпитализирован.
В отношении виновного в аварии составили административный материал по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ ("Невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения").
В тот же день в Республике Алтай погибла пожилая пара при столкновении с деревом. Происшествие случилось в Онгудайском район вблизи села Туекта.
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