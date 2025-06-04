Житель Алтайского края устроил массовое ДТП в Горно-Алтайске

В результате аварии пострадал один человек

04 июня 2025, 13:15, ИА Амител

ДТП в Горно-Алтайске / Фото: МВД Республики Алтай

34-летний житель Алтайского края устроил в Горно-Алтайске ДТП с участием трех автомобилей, сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась 3 июня около 19:30 у дома № 194/1 по пр. Коммунистическому.

"Житель Алтайского края за рулем Toyota Sprinter при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся попутно, и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого находился 29-летний горожанин. От удара автомобиль Hyundai Solaris отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Premio под управлением 25-летнего местного жителя", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП в республиканскую больницу был доставлен водитель Toyota Premio. Не госпитализирован.

В отношении виновного в аварии составили административный материал по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ ("Невыполнение требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения").

В тот же день в Республике Алтай погибла пожилая пара при столкновении с деревом. Происшествие случилось в Онгудайском район вблизи села Туекта.