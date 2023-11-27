Мужчина погиб в результате аварии на алтайской трассе

Водитель не справился с управлением и улетел в кювет

27 ноября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мужчина 1971 года рождения погиб в аварии в Угловском районе. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Great Wall двигался в направлении села Круглого, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина улетела в кювет. От полученных травм мужчина, который находился за рулем машины, скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД напомнили о том, что в период гололеда на дороге стоит быть особенно внимательными и аккуратными.