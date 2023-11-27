Мужчина погиб в результате аварии на алтайской трассе
Водитель не справился с управлением и улетел в кювет
27 ноября 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мужчина 1971 года рождения погиб в аварии в Угловском районе. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Great Wall двигался в направлении села Круглого, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина улетела в кювет. От полученных травм мужчина, который находился за рулем машины, скончался на месте.
По факту аварии проводится проверка.
Сотрудники ГИБДД напомнили о том, что в период гололеда на дороге стоит быть особенно внимательными и аккуратными.
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