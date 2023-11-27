Девять лет тюрьмы получил житель Заринска за ДТП, в котором погибли два мальчика

16 июня на трассе в Тогульском районе мужчина, будучи пьяным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины

27 ноября 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Жителя Заринска признали виновным в ДТП, в котором погибли двое детей. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, 43-летнего мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Следователи и суд установили, что вечером 16 июня на трассе в Тогульском районе мужчина, будучи пьяным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины. В результате ДТП погибли 14-летний сын водителя, 32-летний родственник и его 9-летний ребенок. Виновника аварии заключили под стражу.

Суд признал подсудимого виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Кроме реального срока жителя Заринска также лишили прав на три года.

Напомним, что инцидент произошел на трассе Мартыново – Тогул – Залесово. Согласно снимкам с места аварии, водитель управлял иномаркой – ее кузов оказался сильно помят.