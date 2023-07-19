Мужчина похитил 6-летнюю девочку в российском городе

По предварительным данным, малышку уже нашли

19 июля 2023, 08:00, ИА Амител

Кадр: "112"

В Шахтах в Ростовской области мужчина похитил шестилетнюю девочку, пишет "112".

Ребенка видели с ним в магазине, откуда они потом ушли в неизвестном направлении. Прохожим, попытавшимся остановить горожанина, он сказал, что это его дочь.

С шести часов вечера 18 июля развернулись поиски малышки.

По предварительным данным, вскоре девочку нашли, с ней все в порядке. Полицейские разбираются в случившемся.

Задержан ли предполагаемый похититель, не уточняется.