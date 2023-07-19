Мужчина похитил 6-летнюю девочку в российском городе
По предварительным данным, малышку уже нашли
19 июля 2023, 08:00, ИА Амител
Кадр: "112"
В Шахтах в Ростовской области мужчина похитил шестилетнюю девочку, пишет "112".
Ребенка видели с ним в магазине, откуда они потом ушли в неизвестном направлении. Прохожим, попытавшимся остановить горожанина, он сказал, что это его дочь.
С шести часов вечера 18 июля развернулись поиски малышки.
По предварительным данным, вскоре девочку нашли, с ней все в порядке. Полицейские разбираются в случившемся.
Задержан ли предполагаемый похититель, не уточняется.
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