Многодетная россиянка утопила в реке десятимесячную дочь
Женщину задержали
15 июля 2023, 19:15, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Ярославской области
В Ярославле мать утопила в реке Которосль десятимесячную дочь, сообщили в областном управлении Следкома.
По данным 76.ru, трагедия случилась 13 июля у Толбухинского моста в центре города.
Очевидец рассказал журналистам, что полицию вызвали сотрудники шиномонтажа, куда прибежал за помощью семилетний брат малышки – он пришел к реке с матерью.
Женщину задержали на месте. А погибшую нашли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам.
Сейчас двое старших детей (семи и трех лет) находятся у отца.
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Поддержка многодетным после тщательного обследования головы, условий жизни, и образа жизни. А то платят им как в жерло, нарожавшим для пособий. Лично я не хочу, чтобы часть моих налогов уходила тунеядкам алкашкам, неспособны ни приносить пользу обществу, ни выростить нормальных людей. И дети потом выростают, потребители, которым будут все обязаны, и также на пособия жить, не работая