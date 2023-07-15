Многодетная россиянка утопила в реке десятимесячную дочь

Женщину задержали

15 июля 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле мать утопила в реке Которосль десятимесячную дочь, сообщили в областном управлении Следкома.

По данным 76.ru, трагедия случилась 13 июля у Толбухинского моста в центре города.

Очевидец рассказал журналистам, что полицию вызвали сотрудники шиномонтажа, куда прибежал за помощью семилетний брат малышки – он пришел к реке с матерью.

Женщину задержали на месте. А погибшую нашли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам.

Сейчас двое старших детей (семи и трех лет) находятся у отца.

Ранее 20-летний житель Иркутска задушил годовалого сына возлюбленной.