Появилось видео задержания мигранта-рукоблуда, преследовавшего девочку в Барнауле
29-летнего мужчину задержали во время передачи взятки за поддельный паспорт
25 июля 2023, 08:15, ИА Амител
В Сети появилось видео момента задержания иностранца, который в Барнауле преследовал 11-летнюю девочку и занимался рукоблудием. Кадры опубликовало сообщество "В курсе 22".
Напомним, что вечером 19 июля в Ленинском районе краевой столицы мужчина на своем автомобиле следовал за 11-летней школьницей и занимался рукоблудием. Ребенку удалось зайти в подъезд жилого дома, после чего злоумышленник скрылся.
Правоохранители установили личность мужчины – им оказался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который проживает в Барнауле с 2014 года. Тогда же Следком возбудил уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
После этого извращенец решил сбежать из страны и для этого попытался дать взятку должностному лицу миграционной службы, чтобы получить поддельный паспорт. При передаче денег его задержали, а ему предъявили еще одно обвинение – по статье о даче взятки должностному лицу.
24 июля стало известно, что его заключили под стражу на два месяца.
08:43:45 25-07-2023
мдяяяяяяяя. щас навешают .
09:45:02 25-07-2023
Гость (08:43:45 25-07-2023) мдяяяяяяяя. щас навешают .... И правильно сделают! Хотелось бы по всей строгости закона!
09:22:31 25-07-2023
Так ему и надо...
10:31:40 25-07-2023
Побольше наказать, да пожоще за беспредел!
12:23:39 25-07-2023
Выслать из страны без права на возврат.. зачем его кормить за наш счет?