Мужчина получил ожоги во время пожара на летней кухне в Алейске

В качестве самой вероятной причины произошедшего называют неосторожное курение

07 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Хозяин летней кухни пострадал во время пожара в Алейске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился днем 6 мая по улице 8 Марта.

"На момент прибытия первых подразделений горела летняя кухня, создавалась угроза распространения огня на другие строения. Пожар ликвидирован на площади около 12 квадратных метров. Хозяин госпитализирован с ожогами", – рассказали в ведомстве.

На месте работали восемь специалистов на двух единицах техники. Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожность при курении.

Всего за 6 мая в крае ликвидировали 51 пожар, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано девять возгораний.