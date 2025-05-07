Мужчина получил ожоги во время пожара на летней кухне в Алейске
В качестве самой вероятной причины произошедшего называют неосторожное курение
07 мая 2025, 10:00, ИА Амител
Хозяин летней кухни пострадал во время пожара в Алейске, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился днем 6 мая по улице 8 Марта.
"На момент прибытия первых подразделений горела летняя кухня, создавалась угроза распространения огня на другие строения. Пожар ликвидирован на площади около 12 квадратных метров. Хозяин госпитализирован с ожогами", – рассказали в ведомстве.
На месте работали восемь специалистов на двух единицах техники. Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожность при курении.
Всего за 6 мая в крае ликвидировали 51 пожар, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано девять возгораний.
10:33:04 07-05-2025
А у МЧС в Алейске