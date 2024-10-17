Мужчина попал под трамвай в Бийске

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии

17 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Бригада скорой помощи доставляет в больницу / Фото: Станция скорой медицинской помощи Бийска

Житель Бийска попал под колеса трамвая, сообщили в телеграм-канале Станции скорой помощи наукограда.

Пострадавшего вытащили из-под вагона с помощью специализированной техники, а бригада медиков отвезла его в больницу.

"Состояние пациента тяжелое", – прокомментировал ситуацию главный фельдшер ССМП Максим Максимкин.

В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.