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Мужчина попал под трамвай в Бийске

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии

17 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Бригада скорой помощи доставляет в больницу / Фото: Станция скорой медицинской помощи Бийска
Бригада скорой помощи доставляет в больницу / Фото: Станция скорой медицинской помощи Бийска

Житель Бийска попал под колеса трамвая, сообщили в телеграм-канале Станции скорой помощи наукограда.

Пострадавшего вытащили из-под вагона с помощью специализированной техники, а бригада медиков отвезла его в больницу.

"Состояние пациента тяжелое", – прокомментировал ситуацию главный фельдшер ССМП Максим Максимкин.

В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские. 

Происшествия трамваи

Комментарии 1

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Гость

00:08:27 18-10-2024

его пополам разрезало? или ноги?

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