НОВОСТИПроисшествия

Мужчина порезал лицо таксисту в Барнауле

Подозреваемого задержали

14 марта 2024, 09:51, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com
Такси / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле мужчина с ножом напал на таксиста, сообщили в СК Алтайского края.

4 марта 48-летний житель Ребрихинского района заказал такси до станции Ребриха, но по пути передумал туда ехать и попросил водителя отвезти его в другое место. Когда шофер потребовал деньги за поездку, произошел конфликт: пассажир порезал лицо таксисту собственным ножом, но убить его не смог, так как тот активно сопротивлялся и выбил холодное оружие из рук нападавшего.

Сейчас подозреваемый задержан, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Также следователи готовят ходатайство в суд о заключении сельчанина под стражу.

Добавим, что это уже не первый случай нападения на таксистов в Барнауле за последнее время. 1 марта пьяный горожанин зарезал водителя и попытался скрыться на его машине, но врезался в дорожный знак.

Барнаул Происшествия

Комментарии 15

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Гость

09:59:48 14-03-2024

48-летний --- как минимум холодным оружием владеет, значит и повестки получать может

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Гость

10:00:11 14-03-2024

Непонятно, почему в последнее время увеличилось число криминальных случаев с таксистами. Каждую неделю происходят нападения.

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Гость

10:15:51 14-03-2024

Гость (10:00:11 14-03-2024) Непонятно, почему в последнее время увеличилось число кримин... Потому, что наркоманов развелось...
Это всё из-за повышения цен на спиртное
Алкаши переходят на наркотики и у них крышу срывает..
В поисках новой дозы и денег они готовы на всë, чтобы куда-то доехать и тд...

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Гость

10:36:45 14-03-2024

Наркотики доступны в режиме 24/7. Продажа спирного в Алтайском крае ограничена временными рамками, отличными от всероссийских с 8 до 23, в том числе московских. Что способствует переходу алкоголиков в наркоманы.

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Сергей

12:26:57 14-03-2024

Гость (10:36:45 14-03-2024) Наркотики доступны в режиме 24/7. Продажа спирного в Алтайс... . Почему при СССР такого не было, хотя алкоголь тогда был менее доступен чем сейчас, может всё-таки проблема в другом?

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Гость

15:29:03 14-03-2024

Сергей (12:26:57 14-03-2024) . Почему при СССР такого не было, хотя алкоголь тогда ... Если алкоголь был менее доступен, то в чем вы видите противоречие?

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Гость

15:51:07 14-03-2024

Сергей (12:26:57 14-03-2024) . Почему при СССР такого не было, хотя алкоголь тогда ... в СССР и секса не было) если про это не рассказывали из каждого утюга, как сейчас, то это не означает, что такого не было.

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Гость

16:34:05 14-03-2024

Сергей (12:26:57 14-03-2024) . Почему при СССР такого не было, хотя алкоголь тогда ... Чего не было-то? Бухали работяги ежедневно, и на работе тоже. Наркоманы по дачам у нас лазили - только в путь! Со всем сопутствующим криминальным травматизмом.

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Гость

12:15:52 14-03-2024

Есть боевые наркотики, после которых солдаты смело бегут в атаку. Может подразделение создать из особо отличившихся

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ограничена временными рамками

12:16:17 14-03-2024

Заправка на пересечении Партизанской и Челюскинцев круглосуточно продает водку, пиво, вино, коньяк, виски. Много раз писали об этом. Полицейским наплевать. Никто не принимает никаких мер. И это только одна точка у моего дома. А таких точек по Барнаулу десятки.

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Гость

12:42:28 14-03-2024

ограничена временными рамками (12:16:17 14-03-2024) Заправка на пересечении Партизанской и Челюскинцев круглосут... Полицейским наплевать---Как всегда.

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Гость

17:23:50 14-03-2024

ограничена временными рамками (12:16:17 14-03-2024) Заправка на пересечении Партизанской и Челюскинцев круглосут... Живу неподалёку, но заправки на этом месте не знаю, да и 2ГИС не рассказывает. Вот выше Папанинцев есть газойл.

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Гость

12:55:27 14-03-2024

Предлагаю для таксистов сделать приложение или кнопку или регистратор, чтобы онлайн в полицию информация о наркотиках доходила.

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Гость

15:36:07 14-03-2024

Гость (12:55:27 14-03-2024) Предлагаю для таксистов сделать приложение или кнопку или регистратор, чтобы онлайн в полицию информация о наркотиках доходила... Может, лучше кнопку о порезах лица?

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Живу неподалёку, но заправки

17:32:06 14-03-2024

Партизанская 205 вбейте и посмотрите даже фото. Через дорогу от Красного и Белого Соседнее здание в кафе Каспий.

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