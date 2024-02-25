Мужчина пострадал при пожаре в Барнауле

Возгорание в здании ликвидировали на площади 30 квадратных метров

25 февраля 2024, 10:28, ИА Амител

Пожар на улице 2-й Строительной в Барнауле / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Мужчина пострадал в результате пожара в двухэтажном доме по улице 2-й Строительной в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пожар произошел минувшей ночью.

На момент прибытия спасателей горела одна из квартир на первом этаже. 14 человек, в том числе двое детей, вывели из опасной задымленной зоны. Еще шестеро покинули дом самостоятельно.

Возгорание ликвидировали на площади около 30 квадратных метров. Пострадал мужчина – он надышался дымом, госпитализирован.