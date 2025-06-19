Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Барнауле

Предварительной причиной случившегося пожарные называют неосторожное курение

19 июня 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Мужчина пострадал при пожаре в частном доме на улице Фурманова в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился 18 июня.

Огонь потушили на площади 70 квадратных метров: горели стены и крыша. На месте работали 15 специалистов и три единицы техники.

Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении.

Всего за 18 июня в регионе ликвидировали 24 возгорания, девять из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили четыре пожара.