Мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Барнауле
Предварительной причиной случившегося пожарные называют неосторожное курение
19 июня 2025, 09:31, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Мужчина пострадал при пожаре в частном доме на улице Фурманова в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился 18 июня.
Огонь потушили на площади 70 квадратных метров: горели стены и крыша. На месте работали 15 специалистов и три единицы техники.
Предварительная причина произошедшего – неосторожность при курении.
Всего за 18 июня в регионе ликвидировали 24 возгорания, девять из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили четыре пожара.
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