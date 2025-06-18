Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса в Барнауле
Внутри находилось порядка 60 человек, все успели эвакуироваться
18 июня 2025, 22:02, ИА Амител
Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поручил начать проверку после возгорания автобуса в Барнауле.
18 июня на пересечении шоссе Ленточный Бор и Южного тракта загорелся моторный отсек маршрутного автобуса № 119. По предварительным данным, в салоне находилось около 60 человек. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.
Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, а также выясняет причины и условия, способствовавшие происшествию.
"По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики дорожного травматизма и организации движения", – сообщили в пресс-службе ведомства.
22:11:15 18-06-2025
Случай не первый. Трамвай 7 на Кордоне горел. Тоже эвакуировались успешно. Дачники ехали. Много пенсионеров. Хорошо что всё обошлось.
06:53:42 19-06-2025
Бедные садоводы. После того, как сократили численность 119 маршрута ,теперь им вообще до своих дач не добраться . Утром невозможно уехать, автобусы идут битком набитые , не останавливаются на последних остановках. Кто составлял такое расписание ? всего два автобуса на линии с интервалом почти -1,5 часа. Пенсионеров уже совсем за людей не считают! Нет никакого уважения!
09:48:21 19-06-2025
Гость (06:53:42 19-06-2025) Бедные садоводы. После того, как сократили численность 119 м... Вот именно. Прокуратуре бы этим беспределом заняться.
11:37:23 19-06-2025
Вы посмотрите на общественный транспорт (перделки да ржавки), в каком техническом состоянии находиться НАШ общественный транспорт? В погони за извлечением прибыли - оптимизировали все до ручки.
Это только верхушка айсберга.
Отсутствие транспортной логистики. Неудовлетворительное состояние (года службы давно минули в лето)) общественного транспорта. Организационные мероприятия (отсутствуют). Персонал (участники дорожного движения) - кто нибудь, когда-нибудь с ними работал на предмет Обучения ПДД, тесты в экстремальных ситуациях и т.п. Бананавая республика одним словом.