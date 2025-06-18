Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса в Барнауле

Внутри находилось порядка 60 человек, все успели эвакуироваться

18 июня 2025, 22:02, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поручил начать проверку после возгорания автобуса в Барнауле.

18 июня на пересечении шоссе Ленточный Бор и Южного тракта загорелся моторный отсек маршрутного автобуса № 119. По предварительным данным, в салоне находилось около 60 человек. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, а также выясняет причины и условия, способствовавшие происшествию.