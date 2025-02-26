Мужчина пострадал при пожаре в двухэтажке под Барнаулом

В качестве предварительной причины возгорания называют неосторожность при курении

26 февраля 2025, 11:11, ИА Амител

Пожар в Павловске / Фото: МЧС Алтайского края

В селе Павловск Алтайского края пострадал мужчина при пожаре в многоквартирном двухэтажном доме, сообщили в МЧС региона.

Огонь потушили на площади около девяти "квадратов".

"Восемь человек покинули опасную зону до прибытия пожарных. Звеном газодымозащитников спасен и передан медикам мужчина, получивший отравление продуктами горения", – рассказали в ведомстве.

Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожность при курении.