Мужчина пострадал при пожаре в двухэтажке под Барнаулом
В качестве предварительной причины возгорания называют неосторожность при курении
26 февраля 2025, 11:11, ИА Амител
Пожар в Павловске / Фото: МЧС Алтайского края
В селе Павловск Алтайского края пострадал мужчина при пожаре в многоквартирном двухэтажном доме, сообщили в МЧС региона.
Огонь потушили на площади около девяти "квадратов".
"Восемь человек покинули опасную зону до прибытия пожарных. Звеном газодымозащитников спасен и передан медикам мужчина, получивший отравление продуктами горения", – рассказали в ведомстве.
Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожность при курении.
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