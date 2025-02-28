Мужчина пострадал при столкновении иномарки с отбойником на Алтае

Автомобилистку привлекли к административной ответственности

28 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Пассажир пострадал при наезде автомобиля на дорожное ограждение в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилось 27 февраля около 18:50 часов вблизи села Манжерок.

37-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением и допустила наезд на металлическое отбойное ограждение.

43-летний пассажир получил ушибы и ссадины. Ему оказали медпомощь в республиканской больнице, госпитализация мужчине не понадобилась.

В отношении женщины составили протокол о повреждении дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП РФ).