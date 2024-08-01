Мужчина пострадал в ДТП на Алтае

Один из водителей во время движения выскочил на встречку

01 августа 2024, 08:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Человек пострадал при лобовом столкновении двух автомобилей в Горно-Алтайске, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 30 июля около 07:30. 61-летний житель Чойского района за рулем Toyota Carina двигался со стороны села Кызыл-Озек в направлении улицы Социалистической, но по пути выехал на встречку в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" и столкнулся с Renault Fluence под управлением 56-летнего горожанина.

Последний обращался в больницу, не госпитализирован.

Водителя Toyota Carina привлекли к административной ответственности по статье о выезде на встречную полосу в нарушение ПДД (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ).