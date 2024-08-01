Появились подробности ДТП с участием "Крузака" и ребенка на самокате в Барнауле

Происшествие случилось на улице Взлетной

01 августа 2024, 07:44, ИА Амител

Авария в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Госавтоинспекции Барнаула поделились подробностями ДТП с участием несовершеннолетнего самокатчика и водителем внедорожника.

Авария случилась 31 июля около 18:10 в районе дома № 115 по ул. Взлетной.

"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1991 года рождения за рулем Toyota Land Cruiser Prado допустил наезд на несовершеннолетнего мальчика 2015 года рождения, который на самокате, не убедившись в безопасности, выехал из-за стоящего транспортного средства на проезжую часть", – рассказали в ГАИ.

В результате ребенок получил телесные повреждения, но госпитализация ему не потребовалась. Правоохранители проводят проверку.