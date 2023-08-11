Мужчина публично совокупился со скамейкой в Алтайском крае

То, что вокруг были люди, его никак не смутило

11 августа 2023, 07:56, ИА Амител

Кадр из видео

Странную картину застал один из жителей Змеиногорска во время прогулки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

На улице среди берез очевидец заметил мужчину, который со спущенными штанами пытался совокупиться со скамейкой.

Для чего он делал это – загадка. Наличие людей вокруг никак не смущало горожанина.

Ранее сообщалось, что пьяная сибирячка устроила погоню с полицией и протаранила стадо коров.