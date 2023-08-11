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Мужчина публично совокупился со скамейкой в Алтайском крае

То, что вокруг были люди, его никак не смутило

11 августа 2023, 07:56, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Странную картину застал один из жителей Змеиногорска во время прогулки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

На улице среди берез очевидец заметил мужчину, который со спущенными штанами пытался совокупиться со скамейкой.

Для чего он делал это – загадка. Наличие людей вокруг никак не смущало горожанина.

Ранее сообщалось, что пьяная сибирячка устроила погоню с полицией и протаранила стадо коров. 

Алтайский край

Комментарии 11

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бгг

08:07:32 11-08-2023

когда она на свидание не пришла, а он, чтобы не попасть впросак, принял упаковку виагры

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Гость

08:17:24 11-08-2023

Вещества коварны...

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Гость

09:22:29 11-08-2023

Виагра, видимо, на голову, прежде всего влияет, -полная отключка сознания!!! А если дети увидят такое зрелище - где правоохранители??? нельзя попустительствовать!

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Гость

09:23:20 11-08-2023

Может пусть он в новых регионах пленных бандеровцев допрашивает

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Гость

09:25:42 11-08-2023

В полночь золушка превратилась в тыкву, но принца уже было не остановить

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Гость

10:23:27 11-08-2023

Один дурак снимает и в сеть выкладывает, а другие рады стараться обсудить эту "новость"

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Гость

10:37:59 11-08-2023

Может он просто болен психически? А давайте тогда найдем на улице одноногого или слепого, журналисты напишут про него, а мы будем ржать в комментах.

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Гость

12:55:28 11-08-2023

Теперь он обязан на скамейке жениться

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антижурналист

12:57:44 11-08-2023

а может дело было на Змеиногорском тракте в Барнауле- вот так и рождаются сплетни

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Гость

13:53:47 11-08-2023

Пусть лавку, чем детей. Не приведи Господи.

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Гость

16:01:08 11-08-2023

Раньше можно было девочку недорого вызвать

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