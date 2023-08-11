Мужчина публично совокупился со скамейкой в Алтайском крае
То, что вокруг были люди, его никак не смутило
11 августа 2023, 07:56, ИА Амител
Кадр из видео
Странную картину застал один из жителей Змеиногорска во время прогулки. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
На улице среди берез очевидец заметил мужчину, который со спущенными штанами пытался совокупиться со скамейкой.
Для чего он делал это – загадка. Наличие людей вокруг никак не смущало горожанина.
Ранее сообщалось, что пьяная сибирячка устроила погоню с полицией и протаранила стадо коров.
08:07:32 11-08-2023
когда она на свидание не пришла, а он, чтобы не попасть впросак, принял упаковку виагры
08:17:24 11-08-2023
Вещества коварны...
09:22:29 11-08-2023
Виагра, видимо, на голову, прежде всего влияет, -полная отключка сознания!!! А если дети увидят такое зрелище - где правоохранители??? нельзя попустительствовать!
09:23:20 11-08-2023
Может пусть он в новых регионах пленных бандеровцев допрашивает
09:25:42 11-08-2023
В полночь золушка превратилась в тыкву, но принца уже было не остановить
10:23:27 11-08-2023
Один дурак снимает и в сеть выкладывает, а другие рады стараться обсудить эту "новость"
10:37:59 11-08-2023
Может он просто болен психически? А давайте тогда найдем на улице одноногого или слепого, журналисты напишут про него, а мы будем ржать в комментах.
12:55:28 11-08-2023
Теперь он обязан на скамейке жениться
12:57:44 11-08-2023
а может дело было на Змеиногорском тракте в Барнауле- вот так и рождаются сплетни
13:53:47 11-08-2023
Пусть лавку, чем детей. Не приведи Господи.
16:01:08 11-08-2023
Раньше можно было девочку недорого вызвать