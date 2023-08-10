Пьяная сибирячка с дочкой в машине протаранила стадо коров, скрываясь от полиции

При этом женщина никогда не имела водительского удостоверения

10 августа 2023, 12:27, ИА Амител

Фото: mvdmedia.ru

В Республике Хакасия в отношении жительницы возбудили административное дело за управление автомобилем в нетрезвом виде, составили три протокола, а также планируется привлечь ее к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Абакане. Рано утром инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль, который двигался по извилистой траектории.

"Полицейские через громкоговорящее устройство потребовали от водителя остановиться. Однако тот, проигнорировав их, резко увеличил скорость, попытавшись скрыться", – рассказали в ведомстве.

В ходе погони водитель игнорировал сигналы светофора и постоянно выезжал на полосу встречного движения. Выехав на дорогу из Абакана, машина на полном ходу въехала в стадо коров – четверо животных погибли на месте, после этого вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Выяснилось, что автомобилем управляла 35-летняя женщина, которая никогда не имела водительского удостоверения, а на пассажирском сиденье была ее 15-летняя дочь. Обеих госпитализировали с различными травмами.