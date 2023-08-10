НОВОСТИПроисшествия

Пьяная сибирячка с дочкой в машине протаранила стадо коров, скрываясь от полиции

При этом женщина никогда не имела водительского удостоверения

10 августа 2023, 12:27, ИА Амител

Фото: mvdmedia.ru
Фото: mvdmedia.ru

В Республике Хакасия в отношении жительницы возбудили административное дело за управление автомобилем в нетрезвом виде, составили три протокола, а также планируется привлечь ее к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Абакане. Рано утром инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль, который двигался по извилистой траектории.

"Полицейские через громкоговорящее устройство потребовали от водителя остановиться. Однако тот, проигнорировав их, резко увеличил скорость, попытавшись скрыться", – рассказали в ведомстве.

В ходе погони водитель игнорировал сигналы светофора и постоянно выезжал на полосу встречного движения. Выехав на дорогу из Абакана, машина на полном ходу въехала в стадо коров – четверо животных погибли на месте, после этого вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Выяснилось, что автомобилем управляла 35-летняя женщина, которая никогда не имела водительского удостоверения, а на пассажирском сиденье была ее 15-летняя дочь. Обеих госпитализировали с различными травмами.

"В больнице у женщины взяли кровь на химико-токсикологическое исследование, так как от нее исходил стойкий запах спиртного", – отметили в МВД.

Фото:

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О состоянии водителя и наличии пострадавших в аварии не сообщается. Подробности выясняются
НОВОСТИПроисшествия
ДТП Республика Хакасия

Комментарии 6

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Однако

15:09:49 10-08-2023

Пьяная тёлка позбивала двойных тёлок

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Гость

15:42:46 10-08-2023

Жаль коров.

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Пузырек

18:05:24 10-08-2023

Не защищая эту телку, у меня возник вопрос. Зачем гнать ее было? Хорошо , что она людей так же не смела с трассы. По другому ловить надо. Сообщать следующим нарядам. Чтобы стреляли по колесам, шипы устанавливали. Но не так. В Бийске года 3-4 назад так же гнали гонщика, а погибла девушка на остановке.

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Пузырек

18:07:54 10-08-2023

Самим полицейским в чем-то повезло - корова бы в нех налетела - и еще жертвы.

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Гость

19:56:48 10-08-2023

усыпить ее, как агрессивную особь.

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Гость

11:14:12 11-08-2023

Гость (19:56:48 10-08-2023) усыпить ее, как агрессивную особь.... Хакас и водка, это всё равно что напоить чукчу. Слабые они по этому делу.

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