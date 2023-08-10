Пьяная сибирячка с дочкой в машине протаранила стадо коров, скрываясь от полиции
При этом женщина никогда не имела водительского удостоверения
10 августа 2023, 12:27, ИА Амител
В Республике Хакасия в отношении жительницы возбудили административное дело за управление автомобилем в нетрезвом виде, составили три протокола, а также планируется привлечь ее к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел в Абакане. Рано утром инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль, который двигался по извилистой траектории.
"Полицейские через громкоговорящее устройство потребовали от водителя остановиться. Однако тот, проигнорировав их, резко увеличил скорость, попытавшись скрыться", – рассказали в ведомстве.
В ходе погони водитель игнорировал сигналы светофора и постоянно выезжал на полосу встречного движения. Выехав на дорогу из Абакана, машина на полном ходу въехала в стадо коров – четверо животных погибли на месте, после этого вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.
Выяснилось, что автомобилем управляла 35-летняя женщина, которая никогда не имела водительского удостоверения, а на пассажирском сиденье была ее 15-летняя дочь. Обеих госпитализировали с различными травмами.
"В больнице у женщины взяли кровь на химико-токсикологическое исследование, так как от нее исходил стойкий запах спиртного", – отметили в МВД.
15:09:49 10-08-2023
Пьяная тёлка позбивала двойных тёлок
15:42:46 10-08-2023
Жаль коров.
18:05:24 10-08-2023
Не защищая эту телку, у меня возник вопрос. Зачем гнать ее было? Хорошо , что она людей так же не смела с трассы. По другому ловить надо. Сообщать следующим нарядам. Чтобы стреляли по колесам, шипы устанавливали. Но не так. В Бийске года 3-4 назад так же гнали гонщика, а погибла девушка на остановке.
18:07:54 10-08-2023
Самим полицейским в чем-то повезло - корова бы в нех налетела - и еще жертвы.
19:56:48 10-08-2023
усыпить ее, как агрессивную особь.
11:14:12 11-08-2023
Гость (19:56:48 10-08-2023) усыпить ее, как агрессивную особь.... Хакас и водка, это всё равно что напоить чукчу. Слабые они по этому делу.